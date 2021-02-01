Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -84,4 млрд руб.

1 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 февраля по данным на начало операционного дня выросло до -84,4 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,06 пункта (0,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3291,14 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО МФК "МигКредит" на уровне "BB-(RU)" с прогнозом "развивающийся", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга ООО МФК "МигКредит" на уровне "BB-(RU)" отражает базовые ожидания агентства относительно того,... "Подтверждение кредитного рейтинга ООО МФК "МигКредит" на уровне "BB-(RU)" отражает базовые ожидания агентства относительно того,... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51802,115 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,161 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5118 руб. Минимальный курс евро составил 91,2 руб., максимальный - 92,0775 руб. Было заключено 7025 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,2 руб., максимальный - 92,0775 руб. Было заключено 7025 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,707 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,35 руб., максимальный - 76,1625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,35 руб., максимальный - 76,1625 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6939 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6543 руб., максимальный - 11,7579 руб. Было заключено 356... Минимальный курс юаня составил 11,6543 руб., максимальный - 11,7579 руб. Было заключено 356... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе уменьшился до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 60,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали... Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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В России в октябре-декабре 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,4%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,8%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики. По индексу МосБиржи рынок протестировал рубеж 3300 пунктов на фоне коррекционного роста индексов в Азии и Европе, а также подорожавшей нефти. В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский... В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский... читать дальше

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Правительство РФ поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект об упрощении идентификации клиентов для кредитно-финансовых организаций, страховых компаний, операторов связи, негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении министерства. В случае его... В случае его... читать дальше

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Ставки фрахта в январе достигли максимума за последние два года в ожидании ограничения экспорта зерна из России. "Ажиотажный спрос на тоннаж на четвертой неделе января на азовском рынке привел к значительному росту ставок, уровень достиг максимума за последние два года", -... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно повышаются в начале торгов в понедельник, рынок пытается восстановиться после сильнейшего недельного падения с октября. Основные индексы США резко снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow и S&P 500 понесли максимальные... Основные индексы США резко снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow и S&P 500 понесли максимальные... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6027 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,3425 руб., максимальный - 76,0525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,3425 руб., максимальный - 76,0525 руб. Было... читать дальше

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ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Парижа остановить проект, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. "В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал он журналистам в Берлине в... читать дальше

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Индонезия в 2020 году потеряла 75% иностранного турпотока, страну посетило лишь 4 млн зарубежных туристов, сообщают местные СМИ со ссылкой на центральное статистическое агентство страны. По словам главы агентства Кечука Сухарианто, спад произошел из-за пандемии коронавируса.... читать дальше

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Китай увеличил выплавку стали по итогам 2020 года на 5,2% - до 1,05 млрд тонн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA). Производство чугуна выросло на 4,3% и достигло 887,52 млн тонн. Производство чугуна выросло на 4,3% и достигло 887,52 млн тонн. В том числе в декабре выплавка стали в стране... В том числе в декабре выплавка стали в стране...

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