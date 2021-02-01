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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат
В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Россиян будут информировать об аварийности домов
Власти регионов обяжут информировать россиян об аварийности домов. Правительство приняло решение поддержать законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", рассказал "Известиям" источник в...
 
С февраля соцвыплаты увеличатся на 4,9%
Ежемесячные денежные выплаты для льготных категорий граждан с 1 февраля увеличатся на 4,9 %, сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР) "С 1 февраля на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся...
 
В РФ хотят повысить эффективность госпрограмм
Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами - Минэкономразвития внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности, пишет "Коммерсант". Количество показателей...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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01 февраля 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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1 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Декабрь 2020
12:00 Данные о безработице в Италии Декабрь 2020
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Декабрь 2020
13:00 Данные по безработице в еврозоне Декабрь 2020
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Январь 2021
18:00 Объем расходов на строительство в США Декабрь 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
01 февраля 2021 года 09:16
Азиатские фондовые рынки растут на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса
Сегодня азиатские фондовые рынки растут на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.

Фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн или на 30% доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 09:08
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,9 млн - университет Хопкинса
На утро понедельника число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 09:02
ВТБ разместит 2 февраля однодневные бонды серии КС-3-589 на 50 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-589 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 09:01
Нефть дорожает на сигналах от ОПЕК+ и Chevron
Цены на нефть растут сегодня на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:58
Медведев: признаков того, что РФ могут отключить от глобального интернета, нет
Россия законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета, но признаков того, что это может произойти, пока нет, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:47
Годовой чистый убыток Chevron стал самым значительным за 4 года
По итогам 4-го квартала чистый убыток одной из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron Corp. - составил $665 млн, или $0,33 в расчете на акцию, по сравнению с $6,61 млрд, или $3,51 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток составил 1 цент на...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:40
Россия с февраля может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 65 тыс. б/с к январю
Россия с февраля имеет возможность в рамках сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки к январю (на 0,7%) - до 9,184 млн баррелей в сутки.

В январе производство нефти в России должно было держаться на уровне 9,119 млн б/с.

По данным ЦДУ...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:33
Аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду
Аналитическая компания "СовЭкон" повысила прогноз экспорта пшеницы из России на фоне высоких темпов текущих отгрузок и ожиданий роста предложения зерна на внутреннем рынке.

Новая оценка экспорта российской пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с июля по июнь)...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4,42 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4,42 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,31 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,31 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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01 февраля 2021 года 08:25
Январский индекс активности в промсекторе Китая снизился до минимума с августа
В январе индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился до минимального уровня с августа на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в преддверии Нового года по Лунному календарю.

Значение индекса снизилось до 51,3...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:17
Падение американских рынков составило в пятницу примерно 2%
По итогам последних торгов января американские фондовые индексы резко снизились, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:09
Европейские рынки акций закрылись в пятницу снижением
Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне сохраняющихся тревог по поводу вакцин от коронавируса и волатильности акций GameStop в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,87%, до...    читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января - 76,2527 руб.; евро - 92,2963 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 76,2527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,73 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 92,2963 руб. По сравнению с...
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01 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в Германии

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