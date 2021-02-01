Сегодня азиатские фондовые рынки растут на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.

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На утро понедельника число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

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Цены на нефть растут сегодня на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.

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Россия законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета, но признаков того, что это может произойти, пока нет, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Россия с февраля имеет возможность в рамках сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки к январю (на 0,7%) - до 9,184 млн баррелей в сутки.

В январе производство нефти в России должно было держаться на уровне 9,119 млн б/с.