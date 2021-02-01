01 февраля 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2020
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Январь 2021
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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01 февраля 2021 года 09:16
Сегодня азиатские фондовые рынки растут на новостях о дополнительных поставках вакцины AstraZeneca в ЕС.
Фармацевтическая компания заверила, что поставит в первом квартале Евросоюзу на 9 млн или на 30% доз вакцины больше, чем обещала ранее, объявила в воскресенье... читать дальше
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01 февраля 2021 года 09:08
На утро понедельника число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за... читать дальше
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01 февраля 2021 года 09:02
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-589 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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01 февраля 2021 года 09:01
Цены на нефть растут сегодня на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи.
Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%, сообщает... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:58
Россия законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета, но признаков того, что это может произойти, пока нет, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:47
По итогам 4-го квартала чистый убыток одной из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron Corp. - составил $665 млн, или $0,33 в расчете на акцию, по сравнению с $6,61 млрд, или $3,51 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток составил 1 цент на... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:40
Россия с февраля имеет возможность в рамках сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки к январю (на 0,7%) - до 9,184 млн баррелей в сутки.
В январе производство нефти в России должно было держаться на уровне 9,119 млн б/с.
По данным ЦДУ... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:33
Аналитическая компания "СовЭкон" повысила прогноз экспорта пшеницы из России на фоне высоких темпов текущих отгрузок и ожиданий роста предложения зерна на внутреннем рынке.
Новая оценка экспорта российской пшеницы в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с июля по июнь)... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4,42 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 февраля 2021 года 08:25
В январе индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился до минимального уровня с августа на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в преддверии Нового года по Лунному календарю.
Значение индекса снизилось до 51,3... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:17
По итогам последних торгов января американские фондовые индексы резко снизились, при этом индикаторы Dow и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:09
Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне сохраняющихся тревог по поводу вакцин от коронавируса и волатильности акций GameStop в США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 1,87%, до... читать дальше
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01 февраля 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 76,2527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,73 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 92,2963 руб. По сравнению с...
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01 февраля 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в Германии
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