Ростуризм пригласил туроператоров и отельеров к участию в третьем этапе программы кешбэка на туры по России; совершить путешествия с возвратом средств российские туристы, как предполагается, смогут до 20 июня 2021 года. Ведомство направило туроператорам, входящим в единый... читать дальше

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Реестр виноградных насаждений станет более информативным и будет дополнен важнейшими сведениями о состоянии отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, ресурс будет содержать координаты виноградных насаждений и их... Согласно документу, ресурс будет содержать координаты виноградных насаждений и их... читать дальше

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Европейский союз добился успехов в сокращении бедности, но не смог достичь собственной цели: к 2020 году вызволить из нищеты 20 млн человек. Решительно пересмотреть свою социально-экономическую политику призвал Евросоюз эксперт ООН Оливье де Шуттер, завершив свой визит в... читать дальше

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Движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро запустят раньше планируемого срока - в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Сегодня развернуты работы на всех участках большого... "Сегодня развернуты работы на всех участках большого... читать дальше

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Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Со следующего месяца размер некоторых пособий увеличится на 4,9%, сообщает пресс-служба правительства "Речь, в том числе, идёт о выплатах, которые... читать дальше

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Погрузка зерна и продуктов его перемола на железнодорожный транспорт РФ в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 25,4%. Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстата), в 2020 году было погружено 30 млн 251,9 тыс. тонн против 24 млн 123,9 млн тонн... Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстата), в 2020 году было погружено 30 млн 251,9 тыс. тонн против 24 млн 123,9 млн тонн... читать дальше

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Пандемия COVID-19 значительно сократила миграцию в Европу в целом, но на некоторых направлениях увеличился поток нелегальных мигрантов, свидетельствуют статистические данные, которые опубликовала в пятницу Европейская комиссия (ЕК). "Новые данные ЕС о предоставлении убежища и... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 032 случая, умерли за сутки 512 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 102 млн 65 тыс. 711 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти. Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6... Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6... читать дальше

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Республиканский бюджет Белоруссии в 2020 году исполнен с дефицитом в размере почти 1,9 млрд белорусских рублей, или 1,3% ВВП, говорится в сообщении министерства финансов. По итогам года дефицит бюджета вырос по сравнению с исполнением в январе-ноябре (0,4% ВВП) после... По итогам года дефицит бюджета вырос по сравнению с исполнением в январе-ноябре (0,4% ВВП) после... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Nordgold на "позитивный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, РДЭ подтвержден на уровне "BB". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте... Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" ожидает умеренного увеличения погрузки на своей сети в течение зимних месяцев. "За 27 дней января - рост 0,8%. Рассчитываем, что где-то на этом уровне будет (он и по итогам всего месяца). Почему я с оговоркой говорю - мы заканчиваем двумя... читать дальше

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Объем государственного долга в мире поднялся к концу 2020 года до 97,6% ВВП по сравнению с 83,5% годом ранее, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ). Совокупная сумма долга в пересчете на доллары США составила $89,6 трлн. При этом в 2021 году прогнозируется... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в декабре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в декабре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... Потребительские цены на продукты в России в декабре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на... читать дальше

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Предприятиям-экспортерам следует задуматься об экологичности производств в свете ужесточающихся в Евросоюзе требований по углеродному следу в продукции, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Справедливо было бы определенную часть прибыли закладывать как раз на... читать дальше

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