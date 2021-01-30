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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат
В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
С февраля соцвыплаты увеличатся на 4,9%
Ежемесячные денежные выплаты для льготных категорий граждан с 1 февраля увеличатся на 4,9 %, сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР) "С 1 февраля на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся...
 
В РФ хотят повысить эффективность госпрограмм
Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами - Минэкономразвития внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности, пишет "Коммерсант". Количество показателей...
 
Переход на электронный документооборот продлят до конца июля
Эксперимент по переходу в РФ на цифровой кадровый документооборот, который должен был завершиться 31 марта, продлят на 4 месяца - до конца июля 2021 года. Об этом говорится в докладе Минтруда о предварительных итогах его проведения, пишут...
 
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30 января 2021 года 17:38
Ростуризм пригласил туроператоров и отельеров к участию в очередном этапе программы кешбэка на туры по России
Ростуризм пригласил туроператоров и отельеров к участию в третьем этапе программы кешбэка на туры по России; совершить путешествия с возвратом средств российские туристы, как предполагается, смогут до 20 июня 2021 года. Ведомство направило туроператорам, входящим в единый...    читать дальше
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30 января 2021 года 16:19
В РФ расширили функционал реестра виноградных насаждений
Реестр виноградных насаждений станет более информативным и будет дополнен важнейшими сведениями о состоянии отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, ресурс будет содержать координаты виноградных насаждений и их...    читать дальше
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30 января 2021 года 15:24
Европа должна всерьез заняться сокращением бедности - эксперт ООН
Европейский союз добился успехов в сокращении бедности, но не смог достичь собственной цели: к 2020 году вызволить из нищеты 20 млн человек. Решительно пересмотреть свою социально-экономическую политику призвал Евросоюз эксперт ООН Оливье де Шуттер, завершив свой визит в...    читать дальше
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30 января 2021 года 14:05
Большую кольцевую линию московского метро запустят в 2022 году
Движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро запустят раньше планируемого срока - в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня развернуты работы на всех участках большого...    читать дальше
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30 января 2021 года 13:02
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Со следующего месяца размер некоторых пособий увеличится на 4,9%, сообщает пресс-служба правительства "Речь, в том числе, идёт о выплатах, которые...    читать дальше
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30 января 2021 года 12:20
В 2020 году погрузка зерна на железнодорожный транспорт РФ выросла на 25% - Росстат
Погрузка зерна и продуктов его перемола на железнодорожный транспорт РФ в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 25,4%.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстата), в 2020 году было погружено 30 млн 251,9 тыс. тонн против 24 млн 123,9 млн тонн...    читать дальше
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30 января 2021 года 11:58
Миграция в Европу из-за COVID-19 сократилась на треть
Пандемия COVID-19 значительно сократила миграцию в Европу в целом, но на некоторых направлениях увеличился поток нелегальных мигрантов, свидетельствуют статистические данные, которые опубликовала в пятницу Европейская комиссия (ЕК). "Новые данные ЕС о предоставлении убежища и...    читать дальше
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30 января 2021 года 11:37
Более 19 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в России; 512 умерших
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 032 случая, умерли за сутки 512 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -...    читать дальше
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30 января 2021 года 11:29
Число заражений COVID-19 в мире превысило 102 млн; умерших - 2,2 млн человек
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 102 млн 65 тыс. 711 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн...    читать дальше
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30 января 2021 года 11:23
Суверенный фонд Норвегии распродал акции нефтяных компаний
Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти.

Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6...    читать дальше
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30 января 2021 года 10:49
Дефицит бюджета Белоруссии в 2020 году составил 1,3% ВВП
Республиканский бюджет Белоруссии в 2020 году исполнен с дефицитом в размере почти 1,9 млрд белорусских рублей, или 1,3% ВВП, говорится в сообщении министерства финансов.

По итогам года дефицит бюджета вырос по сравнению с исполнением в январе-ноябре (0,4% ВВП) после...    читать дальше
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30 января 2021 года 10:34
Fitch улучшило прогноз рейтинга Nordgold
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Nordgold на "позитивный" со "стабильного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, РДЭ подтвержден на уровне "BB".

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте...    читать дальше
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30 января 2021 года 10:20
За 27 дней января погрузка на сети "РЖД" выросла на 0,8%
ОАО "Российские железные дороги" ожидает умеренного увеличения погрузки на своей сети в течение зимних месяцев. "За 27 дней января - рост 0,8%. Рассчитываем, что где-то на этом уровне будет (он и по итогам всего месяца). Почему я с оговоркой говорю - мы заканчиваем двумя...    читать дальше
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30 января 2021 года 09:51
Госдолг всех стран в мире к концу 2020 года вырос до 97,6% ВВП - МВФ
Объем государственного долга в мире поднялся к концу 2020 года до 97,6% ВВП по сравнению с 83,5% годом ранее, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ). Совокупная сумма долга в пересчете на доллары США составила $89,6 трлн. При этом в 2021 году прогнозируется...    читать дальше
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30 января 2021 года 09:32
Продукты питания в России в 2020 году дорожали в 7 раз быстрее, чем в ЕС - Росстат
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в декабре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб.

Потребительские цены на продукты в России в декабре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на...    читать дальше
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30 января 2021 года 09:16
Абрамченко: российским экспортерам надо задуматься об экологичности производств в свете ужесточающихся требований ЕС
Предприятиям-экспортерам следует задуматься об экологичности производств в свете ужесточающихся в Евросоюзе требований по углеродному следу в продукции, считает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Справедливо было бы определенную часть прибыли закладывать как раз на...    читать дальше
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