Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,0353 руб.

Минимальный курс евро составил 91,4 руб., максимальный - 92,43 руб. Было заключено 7203 сделки. Объем торгов составил 33463,59 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,665 руб. за евро.

29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,0353 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,93 пункта (1,943%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3277,08 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51837,275 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 641,533 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,0353 руб. Минимальный курс евро составил 91,4 руб., максимальный - 92,43 руб. Было заключено 7203 сделки.... Минимальный курс евро составил 91,4 руб., максимальный - 92,43 руб. Было заключено 7203 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8963 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,2325 руб., максимальный - 76,355 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,2325 руб., максимальный - 76,355 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 485 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7816 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6881 руб., максимальный - 11,8199 руб. Было заключено 658... Минимальный курс юаня составил 11,6881 руб., максимальный - 11,8199 руб. Было заключено 658... читать дальше

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Сбербанк России разместил 16,3% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_GOLD_3Y_001P_395R на 163,039 млн рублей при номинальном объеме выпуска 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3 года. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с внешними фондовыми площадками из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19. Индекс МосБиржи откатился ниже 3300 пунктов, обновив минимум с конца декабря. В Азии инвесторы вернулись к распродажам... В Азии инвесторы вернулись к распродажам... читать дальше

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По итогам января-ноября 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 31,9%, или в 1,5 раза, и... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 79 пунктов по сравнению с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за текущий месяц... Предварительное значение индекса за текущий месяц... читать дальше

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ООО "ТМ-энерго финанс" выставило на 19 февраля оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к выкупу с 9:00 МСК 12 февраля до 18:00 МСК 18... Период предъявления облигаций к выкупу с 9:00 МСК 12 февраля до 18:00 МСК 18... читать дальше

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Чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в четвертом квартале подросла на 0,6% и составила $647 млн, или 75 центов в расчете на акцию, по сравнению с $643 млн, или также 75 центов на акцию, полученными за аналогичный период годом... читать дальше

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РЖД установили ставку 1-го купона бондов серии 001Р-21R объемом 20 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых. Первоначально объем размещения озвучивался как не менее... Первоначально объем размещения озвучивался как не менее... читать дальше

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Объём коммерческих автомобильных грузоперевозок в РФ в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 упал на 5,5%, до 1,442 млрд тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). Грузооборот по коммерческим автогрузоперевозкам показал... Грузооборот по коммерческим автогрузоперевозкам показал... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются на фоне разочаровавших инвесторов сообщений компании Johnson & Johnson о вакцине от коронавируса и сохраняющихся опасений по поводу динамики акций GameStop. По итогам торгов в четверг фондовый рынок США вырос после того, как в... По итогам торгов в четверг фондовый рынок США вырос после того, как в... читать дальше

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Среднесуточные поставки нефти на внутренний рынок, которые сокращались весь январь, к 28 января снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 8,1% - до 747 тыс. тонн, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. При этом среднесуточные поставки нефти на переработку составили 743 тыс. тонн,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0022 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,21 руб., максимальный - 76,3275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,21 руб., максимальный - 76,3275 руб. Было... читать дальше

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