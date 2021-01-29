Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 29 января составил 76,2527 руб.

29 января. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2527 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 673 пункта.

Минимальная цена 76,1175 руб., максимальная - 76,355 руб. Было заключено 12270 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 52589 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,225 руб. за доллара США.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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