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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января
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28 января 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 января

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28 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4506,07 (+51,46) руб./грамм; на серебро - 61,69 (+0,41) руб./грамм; на платину - 2589,03 (-33,46) руб./грамм; на палладий - 5636,11 (+43,73) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
28 января 2021 года 20:14
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 января снижается
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Индекс...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 января снизилась на 1,08% и составила 52478,808 млрд руб.
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28 января 2021 года 19:25
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Мосэнерго" на 15,1 млрд рубле
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) серии 001Р объемом 15,1 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00085-A-001P-02E.

Сама программа бессрочная, облигации в...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:24
"ОВК Финанс" 12 февраля проведет собрание владельцев облигаций
"ОВК Финанс" 12 февраля проведет собрание владельцев облигаций, говорится в сообщении компании.

Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 2 февраля.

На повестку дня будет вынесен вопрос "о предоставлении представителю владельцев облигаций, ООО...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,2291 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2291 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,83 руб., максимальный - 76,5 руб. Было заключено...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,2831 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,2831 руб.

Минимальный курс евро составил 91,6925 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 9627 сделок....    читать дальше
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28 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7331 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7331 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6879 руб., максимальный - 11,7989 руб. Было заключено 890...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:07
Численность бедных в РФ в 3-м квартале выросла на 1,2 млн в годовом выражении
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c 3-м кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) .

Росстат...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:06
Снижение цен производителей бензина в декабре ускорилось до 5,5% - Росстат
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в декабре уменьшились на 5,5% поле снижения на 0,1% в ноябре, 3,5% в октябре, на 4% в сентябре, на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле,сЗа год цены увеличились на 4,1%.

Удешевление цен производителей отмечено во всех...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:05
Недельный рост цен на бензин в РФ ускорился до 0,3% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 января 2021 года выросли на 032%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%

С начала года цены на бензин повысились на 0,9%.

По данным...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:04
Экспорт нефти из России в январе-ноябре снизился на 11% - Росстат
В январе-ноябре т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года и составил 220,2 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В ноябре экспорт...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:03
Безработица в декабре снизилась до 5,9% - Росстат
Общая численность безработных в России в декабре снизилась на 183 тыс. человек по сравнению с ноябрем и составила 4 млн 433 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это четвертый месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:01
Рост зарплат в РФ в реальном выражении в ноябре замедлился до 0,2% - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2020 года составил 0,2% в годовом выражении после роста на 0,5% в октябре, на 2,2 в сентябре, 0,1% в августе, на 2,9% в июле, на 0,6% в июне, 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в...    читать дальше
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28 января 2021 года 19:00
Оборот розничной торговли в декабре ускорил снижение до 3,6% - Росстат
Оборот розничной торговли в России в декабре 2020 года сократился на 3,6% по сравнению с ноябрем 2019 года, до 3 трлн 547,6 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В ноябре оборот розничной торговли в годовом выражении снизился на...    читать дальше
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28 января 2021 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,05%, индекс РТС - на 0,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе, но существенно отыграл утренние потери благодаря отскоку нефти.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng снизился на...    читать дальше
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28 января 2021 года 18:54
В декабре рост продаж новостроек в США составил 1,6%
Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние пять месяцев.

Согласно...    читать дальше
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