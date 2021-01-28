ЦБ РФ установил курс евро с 29 января в размере 92,131 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 января, составляет 92,131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,24 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,61 пункта (0,048%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3342,01 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52478,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 574,456 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) серии 001Р объемом 15,1 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00085-A-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00085-A-001P-02E. Сама программа бессрочная, облигации в... Сама программа бессрочная, облигации в... читать дальше

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"ОВК Финанс" 12 февраля проведет собрание владельцев облигаций, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 2 февраля. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 2 февраля. На повестку дня будет вынесен вопрос "о предоставлении представителю владельцев облигаций, ООО... На повестку дня будет вынесен вопрос "о предоставлении представителю владельцев облигаций, ООО... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2291 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,83 руб., максимальный - 76,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,83 руб., максимальный - 76,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,2831 руб. Минимальный курс евро составил 91,6925 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 9627 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,6925 руб., максимальный - 92,515 руб. Было заключено 9627 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7331 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6879 руб., максимальный - 11,7989 руб. Было заключено 890... Минимальный курс юаня составил 11,6879 руб., максимальный - 11,7989 руб. Было заключено 890... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c 3-м кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . Росстат... Росстат... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в декабре уменьшились на 5,5% поле снижения на 0,1% в ноябре, 3,5% в октябре, на 4% в сентябре, на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле,сЗа год цены увеличились на 4,1%. Удешевление цен производителей отмечено во всех... Удешевление цен производителей отмечено во всех... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 января 2021 года выросли на 032%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2% С начала года цены на бензин повысились на 0,9%. С начала года цены на бензин повысились на 0,9%. По данным... По данным... читать дальше

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В январе-ноябре т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 11% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года и составил 220,2 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В ноябре экспорт... В ноябре экспорт... читать дальше

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Общая численность безработных в России в декабре снизилась на 183 тыс. человек по сравнению с ноябрем и составила 4 млн 433 тыс. человек, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Это четвертый месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2020 года составил 0,2% в годовом выражении после роста на 0,5% в октябре, на 2,2 в сентябре, 0,1% в августе, на 2,9% в июле, на 0,6% в июне, 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в декабре 2020 года сократился на 3,6% по сравнению с ноябрем 2019 года, до 3 трлн 547,6 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). В ноябре оборот розничной торговли в годовом выражении снизился на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе, но существенно отыграл утренние потери благодаря отскоку нефти. В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng снизился на... В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng снизился на... читать дальше

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Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние пять месяцев. Согласно... Согласно... читать дальше

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