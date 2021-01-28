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Российские банки смогли в 2020 году ускорить темпы роста кредитования юрлиц, что позволило корпоративным заемщикам легче перенести острую фазу кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако розничный кредитный портфель показал сокращение в сравнении с 2019 годом,... читать дальше

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Прибыль российских банков в декабре 2020 года снизилась на 4,2% по сравнению с декабрем 2019 года, до 159 млрд рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. По сравнению с ноябрем показатель вырос на 7%. "Однако в декабре у отдельных банков были крупные разовые... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7321 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8099 руб. Было заключено 75 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8099 руб. Было заключено 75 сделок.... читать дальше

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ООО "Торговый дом "Мясничий" завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 объемом 300 млн рублей, начатое в июне 2020 года, говорится в сообщении компании. Выпуск размещен сроком на 3 года по закрытой подписке. По займу предусмотрена выплата 35... Выпуск размещен сроком на 3 года по закрытой подписке. По займу предусмотрена выплата 35... читать дальше

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ЦБ РФ отмечает рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, но пока этот показатель не превышает исторический максимум, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. "Видим при этом, что, особенно на первичном... "Видим при этом, что, особенно на первичном... читать дальше

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Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов считает, что российские банки в 2021 году могут заработать свыше 1 трлн рублей прибыли. Но, по его словам, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также масштабов проблем в кредитных... читать дальше

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ООО "ТФН" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 11,5-12,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,01-12,55%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,01-12,55%... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1854 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск взлетел на 1,15 руб. и составил 76,1854 руб. Доллар превысил 76 руб. впервые с 1 декабря. Средневзвешенный курс евро со сроком... Средневзвешенный курс евро со сроком... читать дальше

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Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. в четвертом квартале 2020 года выросла на 26% - до 6,61 трлн южнокорейских вон ($6 млрд), операционная прибыль также увеличилась на 26%, до 9,05 трлн вон. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-586 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 138 случаев, умерли за сутки 575 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19 тыс. 138 в 85... читать дальше

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Российские банки в 2021 году продолжат дополнительно формировать резервы, часть реструктурированных кредитов этого потребует, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Снижение прибыли произошло за счет больших резервов, что,... "Снижение прибыли произошло за счет больших резервов, что,... читать дальше

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Авиакомпании РФ увеличили грузовые перевозки в 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, на 2,3% относительно предыдущего года, до 1,174 млн тонн, следует из статистики Росавиации. Грузооборот сократился на 3,7%, до 7,114 млн тонно-километров.... Грузооборот сократился на 3,7%, до 7,114 млн тонно-километров.... читать дальше

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Чистая прибыль американской Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличилась в четвертом квартале 2020 года на 53%, или в полтора раза, до $11,22 млрд, Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,88 с $2,56 годом ранее, превысив... Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,88 с $2,56 годом ранее, превысив... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1127... читать дальше

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