28 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2021
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2021
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 января
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2020
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2020
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Декабрь 2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 января
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2020
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2020
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28 января 2021 года 12:16
Российские банки смогли в 2020 году ускорить темпы роста кредитования юрлиц, что позволило корпоративным заемщикам легче перенести острую фазу кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако розничный кредитный портфель показал сокращение в сравнении с 2019 годом,... читать дальше
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28 января 2021 года 12:07
Прибыль российских банков в декабре 2020 года снизилась на 4,2% по сравнению с декабрем 2019 года, до 159 млрд рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. По сравнению с ноябрем показатель вырос на 7%. "Однако в декабре у отдельных банков были крупные разовые... читать дальше
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28 января 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7321 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,7 руб., максимальный - 11,8099 руб. Было заключено 75 сделок.... читать дальше
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28 января 2021 года 12:00
ООО "Торговый дом "Мясничий" завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 объемом 300 млн рублей, начатое в июне 2020 года, говорится в сообщении компании.
Выпуск размещен сроком на 3 года по закрытой подписке. По займу предусмотрена выплата 35... читать дальше
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28 января 2021 года 12:00
ЦБ РФ отмечает рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, но пока этот показатель не превышает исторический максимум, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
"Видим при этом, что, особенно на первичном... читать дальше
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28 января 2021 года 11:52
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов считает, что российские банки в 2021 году могут заработать свыше 1 трлн рублей прибыли. Но, по его словам, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также масштабов проблем в кредитных... читать дальше
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28 января 2021 года 11:50
ООО "ТФН" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 11,5-12,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
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28 января 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1854 руб. По... читать дальше
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28 января 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск взлетел на 1,15 руб. и составил 76,1854 руб. Доллар превысил 76 руб. впервые с 1 декабря.
Средневзвешенный курс евро со сроком... читать дальше
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28 января 2021 года 11:29
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. в четвертом квартале 2020 года выросла на 26% - до 6,61 трлн южнокорейских вон ($6 млрд), операционная прибыль также увеличилась на 26%, до 9,05 трлн вон.
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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28 января 2021 года 11:28
8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-586 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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28 января 2021 года 11:18
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 138 случаев, умерли за сутки 575 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 19 тыс. 138 в 85... читать дальше
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28 января 2021 года 11:10
Российские банки в 2021 году продолжат дополнительно формировать резервы, часть реструктурированных кредитов этого потребует, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Снижение прибыли произошло за счет больших резервов, что,... читать дальше
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28 января 2021 года 11:03
Авиакомпании РФ увеличили грузовые перевозки в 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, на 2,3% относительно предыдущего года, до 1,174 млн тонн, следует из статистики Росавиации.
Грузооборот сократился на 3,7%, до 7,114 млн тонно-километров.... читать дальше
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28 января 2021 года 10:49
Чистая прибыль американской Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличилась в четвертом квартале 2020 года на 53%, или в полтора раза, до $11,22 млрд,
Прибыль в расчете на акцию выросла до $3,88 с $2,56 годом ранее, превысив... читать дальше
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28 января 2021 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1127... читать дальше
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