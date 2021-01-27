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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 47,14 пункта (1,39%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3343,62 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53053,265 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 318,825 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5389 руб. Минимальный курс евро составил 91,0375 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 7665 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,0375 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 7665 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6038 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5699 руб., максимальный - 11,7049 руб. Было заключено 434 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5699 руб., максимальный - 11,7049 руб. Было заключено 434 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1608 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5139 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,84 руб., максимальный - 75,9825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,84 руб., максимальный - 75,9825 руб. Было... читать дальше

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В январе-ноябре 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 953 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре импорт упал в годовом выражении на 8,5%, - до... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период января 2021 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 18 января) инфляция также составила 0,2%. На предыдущей неделе (с 12 по 18 января) инфляция также составила 0,2%. С начала года инфляция составила 0,8%. С начала года инфляция составила 0,8%. В 2020 году в... В 2020 году в... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в зеленой зоне, завершил среду существенным падением индексов. Фондовые рынки Европы демонстрировали преимущественно понижательный тренд. Фондовые рынки Европы демонстрировали преимущественно понижательный тренд. Рынки акций Азии завершили день разнонаправленными изменениями. Рынки акций Азии завершили день разнонаправленными изменениями. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Предложения Минфина по пересмотру подходов к дивидендной политике компаний с госучастием находятся на рассмотрении в аппарате правительства, пока сезон годовых собраний акционеров еще далеко, этот вопрос в число приоритетных не входит, заявил замминистра Алексей... читать дальше

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Минфин России поддерживает законопроект о запрете продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам до начала тестирования с 1 октября 2021 года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы готовим положительный отзыв. Законопроект,... "Мы готовим положительный отзыв. Законопроект,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" (Краснодарский край) серии 001P-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Минфин не видит смысла в господдержке "АЛРОСА" на фоне сильного спроса на алмазы, но мониторит ситуацию на предмет стабильности восстановления этого рынка, заявил в среду замминистра финансов РФ Алексей Моисеев журналистам. "Пока рынок очень хороший, никаких предпосылок... "Пока рынок очень хороший, никаких предпосылок... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9910 тыс. баррелей - до 476,653 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2469 тыс. баррелей и составили 247,686 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 2469 тыс. баррелей и составили 247,686 млн баррелей,... читать дальше

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Запрашиваемая арендная плата за жильё в центральных районах некоторых из крупнейших городов Великобритании снизилась в 4-м квартале 2020 года на 12% в годовом выражении на фоне смены приоритетов арендаторов в условиях пандемии коронавируса, сообщила британская компания Rightmove... читать дальше

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Решение о продлении программы льготной ипотеки пока не принято, какой бы вариант не был утвержден, важно не допустить дальнейшего роста цен на жилье, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Решение еще не принято никакое. Решение будет принимать президент по... "Решение еще не принято никакое. Решение будет принимать президент по... читать дальше

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В ходе торгов в среду фондовые индексы США падают. Инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также оценивают финансовые отчеты американских компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск опустился на 501,34... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск опустился на 501,34... читать дальше

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