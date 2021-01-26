Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,2325 руб.

Минимальный курс евро составил 91,2025 руб., максимальный - 91,8825 руб. Было заключено 3127 сделок. Объем торгов составил 11431,7 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,2325 руб. за евро.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2425 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2325 руб.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,72 пункта (0,198%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3390,76 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53372,090 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 128,693 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,41 руб. Минимальный курс евро составил 91,125 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 6266 сделок.... Минимальный курс евро составил 91,125 руб., максимальный - 91,9 руб. Было заключено 6266 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1325 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,9325 руб., максимальный - 75,79 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,9325 руб., максимальный - 75,79 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 76 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6129 руб. Минимальный курс юаня составил 11,582 руб., максимальный - 11,6839 руб. Было заключено 477 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,582 руб., максимальный - 11,6839 руб. Было заключено 477 сделок.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 89,3 пункта с пересмотренных 87,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее декабрьское значение оценивалось в 88,6... читать дальше

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В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 1,5% после роста в ноябре на 1%, в октябре на 0,3%, в сентябре - на 0,6%, роста на 1% в августе, на 4,3% - в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики. Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,6%). Тем временем в плюсе торговалась Европа,... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,6%). Тем временем в плюсе торговалась Европа,... читать дальше

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Рост экспортных поставок электроэнергии в январе 2021 г. составил 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передала "Интерфаксу" через пресс-службу член правления ПАО "Интер РАО" Александра Панина. Поставки в Финляндию увеличились на 26%, в страны Балтии -... Поставки в Финляндию увеличились на 26%, в страны Балтии -... читать дальше

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Б разместил 21,44% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К287 на 4,3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,14% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,14% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 8 февраля планирует провести вторичное размещение выпуска облигаций серии 07 объемом до 10 млрд рублей и серии 09 объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00... Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00... читать дальше

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Пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ в 2020 году упал на 46% в сравнении с предыдущим годом, сообщила Международная ассоциация аэропортов (МАА), не уточнив показатель в абсолютном выражении. Ранее МАА прогнозировала падение перевозок по итогам года более чем 40%. В... В... читать дальше

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Появление в России цифрового рубля приведет к снижению прибыли банков, которую они получают от использования дешевых пассивов, следует из аналитической записки департамента исследований и прогнозирования ЦБ. "Одно из наиболее вероятных изменений, связанных с цифровым... "Одно из наиболее вероятных изменений, связанных с цифровым... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник. Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает слабость доллара, который снижается после недавнего роста. Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает слабость доллара, который снижается после недавнего роста. "Цены на нефть на текущий момент продолжают зависеть от... "Цены на нефть на текущий момент продолжают зависеть от... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают новую порцию корпоративной отчетности и ждут результатов крупных технологических компаний. По итогам волатильной сессии в понедельник фондовые индексы США показали смешанную динамику, при... По итогам волатильной сессии в понедельник фондовые индексы США показали смешанную динамику, при... читать дальше

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Чистая прибыль американского военно-промышленного концерна Lockheed Martin Corp. в четвертом квартале 2020 года выросла на 19% - до $1,79 млрд, или $6,38 на акцию, по сравнению с $1,5 млрд, или $5,29 на акцию, за аналогичный период 2019 года, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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