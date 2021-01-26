Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6592 руб.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6592 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3638 руб., максимальный - 11,6998 руб. Было заключено 69 сделок. Объем торгов составил 584,47 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,65 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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