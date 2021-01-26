26 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2020
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2020
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2021
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26 января 2021 года 08:52
Royal Dutch Shell покупает оператора сети станций для зарядки электротранспорта Ubitricity, что соответствует плану компании выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году.
Сделка, сумма которой не раскрывается, будет завершена позднее в этом году, говорится в сообщении... читать дальше
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26 января 2021 года 08:44
Нефтяные цены снижаются на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.
Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период... читать дальше
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26 января 2021 года 08:37
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили смешанной динамикой, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных уровней закрытия.
Standard & Poor's 500 поднялся на 13,89 пункта (0,36%) - до 3855,36 пункта. Nasdaq Composite прибавил 92,93 пункта... читать дальше
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26 января 2021 года 08:31
Выпуск грузовых вагонов в 2020 году снизился на 28,3% - до 57,1 тыс., следует из материалов Федеральной службы госстатистики (Росстат) РФ.
Уточняется, что сведения "приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по... читать дальше
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26 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3423,14 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 января 2021 года 08:24
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы снизились. Слабые статданные из Германии усугубили опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов,... читать дальше
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26 января 2021 года 08:17
Правительство РФ предлагает усилить уголовные наказания за преднамеренные банкротства компаний для контролирующих лиц, а также за неправомерные действия при банкротстве, свидетельствует внесенный в Госдуму законопроект с поправками в статьи 195 и 196 УК РФ.
Если... читать дальше
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26 января 2021 года 08:09
Россия в 2020 году снизила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 4%, сообщил Росстат.
В том числе в декабре производство золота в РФ сократилось на 3,8% по сравнению с декабрем 2019 года и на 6,5% - по сравнению с ноябрем...
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26 января 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 91,1458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,71 коп.
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26 января 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 74,8569 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,54 коп.
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26 января 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Безработица в Великобритании
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25 января 2021 года 20:14
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,56 пункта (0,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3397,48 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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25 января 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53500,783 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 406,255 млрд руб., или на...
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25 января 2021 года 19:47
ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставки 17-19 купоном бондов серии 09 и 07 на уровне 5,50%, говорится в сообщениях компании.
Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка... читать дальше
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25 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4597 руб.
Минимальный курс евро составил 90,78 руб.,... читать дальше
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