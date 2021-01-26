ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,1458 руб.

26 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 января, составляет 91,1458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,71 коп.

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Royal Dutch Shell покупает оператора сети станций для зарядки электротранспорта Ubitricity, что соответствует плану компании выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году. Сделка, сумма которой не раскрывается, будет завершена позднее в этом году, говорится в сообщении... Сделка, сумма которой не раскрывается, будет завершена позднее в этом году, говорится в сообщении... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период... Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период... читать дальше

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Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили смешанной динамикой, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных уровней закрытия. Standard & Poor's 500 поднялся на 13,89 пункта (0,36%) - до 3855,36 пункта. Nasdaq Composite прибавил 92,93 пункта... Standard & Poor's 500 поднялся на 13,89 пункта (0,36%) - до 3855,36 пункта. Nasdaq Composite прибавил 92,93 пункта... читать дальше

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Выпуск грузовых вагонов в 2020 году снизился на 28,3% - до 57,1 тыс., следует из материалов Федеральной службы госстатистики (Росстат) РФ. Уточняется, что сведения "приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по... Уточняется, что сведения "приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3423,14 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы снизились. Слабые статданные из Германии усугубили опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов,... читать дальше

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Правительство РФ предлагает усилить уголовные наказания за преднамеренные банкротства компаний для контролирующих лиц, а также за неправомерные действия при банкротстве, свидетельствует внесенный в Госдуму законопроект с поправками в статьи 195 и 196 УК РФ. Если... Если... читать дальше

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Россия в 2020 году снизила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 4%, сообщил Росстат. В том числе в декабре производство золота в РФ сократилось на 3,8% по сравнению с декабрем 2019 года и на 6,5% - по сравнению с ноябрем... В том числе в декабре производство золота в РФ сократилось на 3,8% по сравнению с декабрем 2019 года и на 6,5% - по сравнению с ноябрем...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 91,1458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,71 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 74,8569 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,54 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Безработица в Великобритании Безработица в Великобритании ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,56 пункта (0,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3397,48 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53500,783 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 406,255 млрд руб., или на...

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ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставки 17-19 купоном бондов серии 09 и 07 на уровне 5,50%, говорится в сообщениях компании. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка... Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4597 руб. Минимальный курс евро составил 90,78 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,78 руб.,... читать дальше

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