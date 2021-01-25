Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5782 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5782 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5041 руб., максимальный - 11,6729 руб. Было заключено 452 сделки. Объем торгов составил 2074,51 млн руб., что на 175% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6721 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.