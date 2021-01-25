.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5782 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат
В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Рейтинг российских банков в 2020 году
По итогам 2020 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ....
 
Банки расширяют число доступных по биометрии операций
Кредитные организации планируют расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. С помощью слепков лица из единой биометрической системы (ЕБС) в контакт-центре ВТБ планируется предоставлять сервисы и услуги,...
 
Отдых на курортах юга России к лету может подорожать на 20-30% - АТОР
Стоимость размещения на курортах юга России выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, туроператоры прогнозируют дальнейшее повышение цен минимум на 10-15% после окончания акций раннего бронирования, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм"...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 января 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5782 руб.

 0  
25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 807 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5782 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5041 руб., максимальный - 11,6729 руб. Было заключено 452 сделки. Объем торгов составил 2074,51 млн руб., что на 175% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6721 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 января 2021 года 08:52
Shell покупает крупнейшего в Британии оператора сети станций зарядки электротранспорта Ubitricity
Royal Dutch Shell покупает оператора сети станций для зарядки электротранспорта Ubitricity, что соответствует плану компании выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году.

Сделка, сумма которой не раскрывается, будет завершена позднее в этом году, говорится в сообщении...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:44
Нефть теряет в цене на ожиданиях ослабления спроса в КНР
Нефтяные цены снижаются на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:37
Американские рынки акций не продемонстрировали единой динамики
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили смешанной динамикой, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных уровней закрытия.

Standard & Poor's 500 поднялся на 13,89 пункта (0,36%) - до 3855,36 пункта. Nasdaq Composite прибавил 92,93 пункта...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:31
Выпуск грузовых вагонов в РФ упал в 2020 г. на 28,3%
Выпуск грузовых вагонов в 2020 году снизился на 28,3% - до 57,1 тыс., следует из материалов Федеральной службы госстатистики (Росстат) РФ.

Уточняется, что сведения "приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3423,14 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3423,14 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:24
Фондовые рынки Европы закрылись на понижательном тренде
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индикаторы снизились. Слабые статданные из Германии усугубили опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов,...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:17
Правительство хочет ужесточить ответственность за криминал в банкротстве компаний
Правительство РФ предлагает усилить уголовные наказания за преднамеренные банкротства компаний для контролирующих лиц, а также за неправомерные действия при банкротстве, свидетельствует внесенный в Госдуму законопроект с поправками в статьи 195 и 196 УК РФ.

Если...    читать дальше
.
26 января 2021 года 08:09
В прошлом году выпуск золота в РФ снизился на 4% - Росстат
Россия в 2020 году снизила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) на 4%, сообщил Росстат.

В том числе в декабре производство золота в РФ сократилось на 3,8% по сравнению с декабрем 2019 года и на 6,5% - по сравнению с ноябрем...
.
26 января 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,1458 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 91,1458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,71 коп.
.
26 января 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 74,8569 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 74,8569 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,54 коп.
.
26 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Безработица в Великобритании

...    читать дальше
.
25 января 2021 года 20:14
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 25 января движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,56 пункта (0,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3397,48 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
25 января 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 января выросла на 0,77% и составила 53500,783 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53500,783 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 406,255 млрд руб., или на...
.
25 января 2021 года 19:47
«Башнефть» установила ставки купонов по двум выпускам облигаций
ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставки 17-19 купоном бондов серии 09 и 07 на уровне 5,50%, говорится в сообщениях компании.

Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка...    читать дальше
.
25 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,4597 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4597 руб.

Минимальный курс евро составил 90,78 руб.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.