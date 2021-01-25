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25 января 2021 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1135 руб.
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25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1135 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,525 руб., максимальный - 75,7625 руб. Было заключено 19447 сделок. Объем торгов составил 67706,05 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,4775 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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