Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,2538 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2538 руб.

Минимальный курс евро составил 90,775 руб., максимальный - 91,785 руб. Было заключено 3950 сделок. Объем торгов составил 16319,09 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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