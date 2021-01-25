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25 января 2021 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 января
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25 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4465,88 (+34,34) руб./грамм; на серебро - 60,94 (-0,9) руб./грамм; на платину - 2661,81 (+29,57) руб./грамм; на палладий - 5699,07 (+49,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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