ЦБ РФ установил курс евро с 26 января в размере 91,1458 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 91,1458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,71 коп.

.

Минюсту необходим доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО) для установления факта правомерности расходования ими получаемых денежных средств, заявляет министерство. Министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект... Министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект... читать дальше

.

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин. "Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй... "Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй... читать дальше

.

Банк России предложил обсудить идею разрешить владельцам 95% акций публичных акционерных обществ принудительно выкупать бумаги у миноритариев независимо от способа приобретения ими такого уровня контроля. Инициатива регулятора представлена в консультативном докладе "О... Инициатива регулятора представлена в консультативном докладе "О... читать дальше

.

5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-583 на 20 млрд 805 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Розничная торговля РФ выйдет на объемы товарооборота 2019 года приблизительно летом 2022 года, если ситуация с коронавирусом, доходами населения и в экономике в целом будет развиваться по относительно благоприятному сценарию, прогнозируют эксперты Высшей школы... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,07 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3398,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3425,25 (+1,25%) пункта,... читать дальше

.

Банк России предлагает наделить суд правом оценивать справедливость условий и стоимость выкупа акций у миноритариев при принудительном выкупе акций (squeeze-out). Причем выступать в качестве независимого арбитра суд будет на предварительном этапе, до начала выкупа. Цену выкупа... читать дальше

.

Главный экономист Market Securities Кристоф Барро считает, что экономика США рискует снизиться в ближайшие месяцы, однако должна продемонстрировать уверенный рост начиная с весны. Барро стал лучшим аналитиком 2020 года по версии MarketWatch. По мнению Барро, рост ВВП... По мнению Барро, рост ВВП... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,35/76,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 106 коп., Cредний курс продажи...

.

В России с кризисных летних максимумов продолжает снижаться уровень безработицы, сейчас составляет 5,9%, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества. По его словам, текущие тенденции в экономике позволяют... читать дальше

.

Инвесторы вкладываются в опционы, которые принесут им прибыль в случае, если американский фондовый рынок продолжит рекордный рост. Активность сделок с опционами остается очень высокой в январе после рекордных объемов в 2020 году. Это еще один признак, указывающий на... Активность сделок с опционами остается очень высокой в январе после рекордных объемов в 2020 году. Это еще один признак, указывающий на... читать дальше

.

Структура потребления энергии в мире вряд ли существенно изменится, и все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного периода времени, считает президент РФ Владимир Путин. "Весь мир поглощен альтернативными источниками энергии, и всё больше и больше... "Весь мир поглощен альтернативными источниками энергии, и всё больше и больше... читать дальше

.

Во вторник, 26 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 60243,29 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Во вторник, 26 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3422,90 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6329 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2538 руб. Минимальный курс евро составил 90,775 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 90,775 руб., максимальный -... читать дальше

.

Южнокорейская Samsung Electronics Co. может инвестировать $17 млрд в строительство завода по производству чипов в Аризоне, Техасе или Нью-Йорке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы и осведомленные источники. Компания рассматривает два участка в и... Компания рассматривает два участка в и... читать дальше

.