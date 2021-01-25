Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3334,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 565,6 млрд руб.

25 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 3334,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3167,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3266,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3093,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 января составили 565,6 млрд руб. против 572,58279 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.