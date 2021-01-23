Социальные сети охватывают в современном мире около четырех миллиардов пользователей – более половины населения Земли. Как считают специалисты Всемирного банка, активное целевое использование социальных сетей жизненно необходимо для решения крупномасштабных проблем, стоящих... читать дальше

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Больше всех уверены в позитивном влиянии карьерного роста на здоровье медицинские сестры и психологи, меньше всех - программисты и системные администраторы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, Более трети россиян (36%) уверены,... Более трети россиян (36%) уверены,... читать дальше

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"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. В... В... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В". Прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на "стабильный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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В настоящее время в России произведено уже 7,6 млн доз вакцины от коронавируса, 2,1 млн доз направлены в регионы страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в субботу. "Могу сказать что уже... читать дальше

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Кипр откроет границы для российских туристов 1 марта, прохождение ими карантина не потребуется, если по прибытии на остров тест на коронавирус окажется отрицательным, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на заместителя министра туризма страны Савваса... читать дальше

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Минпромторг готов предложить ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов из РФ, если цена на арматуру не начнет снижаться, сказал замглавы министерства Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу. "Когда мы увидели, что с середины декабря растут цены... "Когда мы увидели, что с середины декабря растут цены... читать дальше

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Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. продлил отмену круизов с отправлением из США до 30 апреля. Помимо этого, компания сообщила в пресс-релизе, что приостанавливает операции в Австралии до 19 мая. Carnival также отменила до 31 октября все круизы лайнера... Carnival также отменила до 31 октября все круизы лайнера... читать дальше

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В ноябре 2020 года розничные продажи в Канаде выросли на 1,3% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,4%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали нулевой рост продаж. Объем продаж в ноябре составил... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 921 случай, умерли за сутки 559 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 921 в 85... читать дальше

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"Норникель" подтвердил свои обязательства по финансированию плана развития города Норильск, однако Минфин на данный момент не гарантировал выделение бюджетного финансирования на эти цели. "С учетом формирования бюджетного цикла пока Минфин России не гарантировал... "С учетом формирования бюджетного цикла пока Минфин России не гарантировал... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 98 млн 174 тыс. 74 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2... читать дальше

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Основатель и глава Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск обещал приз в $100 млн за изобретение лучшей технологии улавливания углекислого газа. "Я выделяю $100 млн 22 января. FINMARKET.RU - на приз за лучшую технологию улавливания углерода", - написал Маск в Twitter, обещав раскрыть... читать дальше

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Аналитики BofA Securities повысили оценку стоимости акций интернет-ритейлера Amazon.com Inc. до $4000 с $3650 и подтвердили рекомендации на уровне "покупать". Также они увеличили прогнозную цену для бумаг химической компании DuPont de Nemours Inc. до $86 с $79, однако... Также они увеличили прогнозную цену для бумаг химической компании DuPont de Nemours Inc. до $86 с $79, однако... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу обсудили взаимодействие двух стран в отраслях ТЭК, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Новак подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в сфере энергетики двух стран... Новак подчеркнул, что двустороннее сотрудничество в сфере энергетики двух стран... читать дальше

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"Газпром" в 2021 году увеличит финансирование строительства газопровода "Сила Сибири" суммарно в 3,5 раза - до 192 млрд рублей с 55 млрд рублей в 2020 году, следует из раскрытых компанией данных. В том числе финансирование строительства первой очереди магистрали - от... В том числе финансирование строительства первой очереди магистрали - от... читать дальше

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