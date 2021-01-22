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22 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4963 руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4963 руб. Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,5701 руб. Было заключено 395 сделок. Объем торгов составил 1282,05 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5656 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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22 января 2021 года 20:14
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.22 января 2021 года 19:45
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.22 января 2021 года 19:15
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.22 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4963 руб. Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный -... читать дальше
.22 января 2021 года 19:15
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Запасы нефти в США выросли за период с 8 января по 15 января на 4352 тыс. баррелей, бензина - упали на 259 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4352 тыс. баррелей - до 486,563 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн... читать дальше
.22 января 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в существенном минусе, и завершил пятницу на понижательном тренде. Фондовые рынки Европы весь день демонстрировали негативный настрой. Азиатские фондовые индексы завершили торги в красной зоне на фоне новой вспышки... читать дальше
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В прошлом году американские Facebook Inc. и Amazon.com Inc. потратили рекордные суммы денежных средств на лоббистскую деятельность, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний. Расходы Facebook на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году, что существенно выше... читать дальше
.22 января 2021 года 18:46
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.22 января 2021 года 18:19
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.22 января 2021 года 17:49
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.22 января 2021 года 17:38
Нерезиденты и дочерние иностранные организации на фоне роста всех отраслевых индексов прекратили продажи российских акций в ноябре-декабре 2020 года и купили бумаг на сумму 128,7 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. На фоне оптимизма... читать дальше
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