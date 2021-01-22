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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 8 января по 15 января на 4352 тыс. баррелей, бензина - упали на 259 тыс. баррелей
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22 января 2021 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 8 января по 15 января на 4352 тыс. баррелей, бензина - упали на 259 тыс. баррелей
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22 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4352 тыс. баррелей - до 486,563 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 457 тыс. баррелей, достигнув 163,662 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1675 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2425 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.22 января 2021 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 8 января по 15 января на 4352 тыс. баррелей, бензина - упали на 259 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4352 тыс. баррелей - до 486,563 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн... читать дальше
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