Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

22 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.01 по 31.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,75 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3382,92 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53094,528 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 916,981 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8113 руб. Минимальный курс евро составил 90,105 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,105 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4963 руб. Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6829 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4352 тыс. баррелей - до 486,563 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн... Товарные запасы бензина сократились на 259 тыс. баррелей и составили 245,217 млн... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги в существенном минусе, и завершил пятницу на понижательном тренде. Фондовые рынки Европы весь день демонстрировали негативный настрой. Фондовые рынки Европы весь день демонстрировали негативный настрой. Азиатские фондовые индексы завершили торги в красной зоне на фоне новой вспышки... Азиатские фондовые индексы завершили торги в красной зоне на фоне новой вспышки... читать дальше

.

В прошлом году американские Facebook Inc. и Amazon.com Inc. потратили рекордные суммы денежных средств на лоббистскую деятельность, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний. Расходы Facebook на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году, что существенно выше... Расходы Facebook на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году, что существенно выше... читать дальше

.

Сбербанк России разместил 11,58% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SBER_C-KO-18m-001Р-400R на 57,876 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 552 дня. Срок обращения выпуска - 552 дня. По выпуску предусмотрен один... По выпуску предусмотрен один... читать дальше

.

В декабре продажи на вторичном рынке жилья в США увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре, согласно пересмотренным данным, показатель... В ноябре, согласно пересмотренным данным, показатель... читать дальше

.

Потребители активно скупали товары в продуктовых магазинах в 2020 году, пополняя запасы в период пандемии коронавируса. Между тем аналитики и инвесторы опасаются, что спрос ослабнет в 2021 году, что приведет к снижению сопоставимых продаж в секторе, пишет... читать дальше

.

Норвегия в декабре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 2,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 2,134 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). Согласно уточненным данным, в ноябре... Согласно уточненным данным, в ноябре... читать дальше

.

За 2020 год оборот торгов в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ) "Московской биржи" вырос почти в 5 раз - до 280 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи. Так, объем торгов акциями увеличился в 7 раз - до 105,6 млрд рублей, а облигациями - в 4 раза... Так, объем торгов акциями увеличился в 7 раз - до 105,6 млрд рублей, а облигациями - в 4 раза... читать дальше

.

Американские фондовые индексы в пятницу опускаются на фоне обеспокоенности инвесторов эпидемиологической ситуацией в некоторых странах. В Китае за минувшие сутки было выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом по сравнению со 114 днем ранее. Решением местных властей в... читать дальше

.

Корпорация "Туризм.РФ" ведет переговоры с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию ряда туристически привлекательных территорий, сообщил в пятницу порталу "Интерфакс-Туризм" вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Корпорация активно включилась в... "Корпорация активно включилась в... читать дальше

.

Нерезиденты и дочерние иностранные организации на фоне роста всех отраслевых индексов прекратили продажи российских акций в ноябре-декабре 2020 года и купили бумаг на сумму 128,7 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. На фоне оптимизма... На фоне оптимизма... читать дальше

.