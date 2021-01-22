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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 января 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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22 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.01 по 31.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
25.01.2021 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Январь 2021
26.01.2021 10:00 Безработица в Великобритании Декабрь 2020
26.01.2021 17:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Ноябрь 2020
26.01.2021 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Январь 2021
27.01.2021 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Декабрь 2020
27.01.2021 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Январь 2021
27.01.2021 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Декабрь 2020
27.01.2021 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 09 по 15 января
27.01.2021 22:00 Процентная ставка ФРС Январь 2021
28.01.2021 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Январь 2021
28.01.2021 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Январь 2021
28.01.2021 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Январь 2021
28.01.2021 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 10 по 16 января
28.01.2021 16:30 Предварительная оценка ВВП США IV квартал 2020
28.01.2021 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Декабрь 2020
28.01.2021 16:30 Разрешения на строительство в Канаде Декабрь 2020
28.01.2021 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 03 по 09 января
28.01.2021 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Декабрь 2020
28.01.2021 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Декабрь 2020
29.01.2021 09:30 Данные о потребительских расходах во Франции Декабрь 2020
29.01.2021 09:30 Предварительная оценка ВВП Франции IV квартал 2020
29.01.2021 10:00 Предварительная оценка ВВП Германии IV квартал 2020
29.01.2021 10:45 Цены производителей во Франции Декабрь 2020
29.01.2021 11:55 Данные о безработице в Германии Январь 2021
29.01.2021 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Декабрь 2020
29.01.2021 13:00 Изменение цен производителей в Италии Декабрь 2020
29.01.2021 16:30 Изменение расходов и доходов населения США Декабрь 2020
29.01.2021 16:30 Месячное изменение ВВП Канады Ноябрь 2020
29.01.2021 16:30 Цены производителей в Канаде Декабрь 2020
29.01.2021 17:45 Индекс производственной активности Чикаго Январь 2021
29.01.2021 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Январь 2021

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