Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,6209 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб.

Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный - 91,3 руб. Была заключена 4091 сделка. Объем торгов составил 16189,96 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,12 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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