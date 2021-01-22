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22 января 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,6209 руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб. Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный - 91,3 руб. Была заключена 4091 сделка. Объем торгов составил 16189,96 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,12 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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