Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4676 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4676 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,485 руб. Было заключено 64 сделки. Объем торгов составил 879,66 млн руб., что на 145% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4814 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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