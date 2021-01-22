22 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Декабрь 2020
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Ноябрь 2020
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2020
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 января
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22 января 2021 года 08:41
Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает... читать дальше
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22 января 2021 года 08:32
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" на уровне "B". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
Рейтинг компании по-прежнему... читать дальше
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22 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70800,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1937,51 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 января 2021 года 08:26
Чистая прибыль американской Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале сократилась на 15% и составила $5,86 млрд, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с $6,91 млрд, или $1,58 на акцию, за аналогичный период 2019... читать дальше
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22 января 2021 года 08:19
Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов.
Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности... читать дальше
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22 января 2021 года 08:14
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года, следует из электронной базы данных парламента.
Документ внесен группой депутатов и... читать дальше
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22 января 2021 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились в четверг, несмотря на оптимизм после инаугурации Джо Байдена, который стал 46-м президентом США.
Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на... читать дальше
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22 января 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 88,9677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,06 коп.
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22 января 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.
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22 января 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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21 января 2021 года 20:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,13 пункта (1,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3422,67 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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21 января 2021 года 19:53
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-15-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8%...
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21 января 2021 года 19:50
Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.
Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12%... читать дальше
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21 января 2021 года 19:47
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 1,53% годовых, говорится в сообщениях компании.
Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних выпусков... читать дальше
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21 января 2021 года 19:46
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,97% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R на 599,466 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 6,47% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R на сумму 129,362 млн рублей (номинальный объем... читать дальше
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