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Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" на уровне "B". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Рейтинг компании по-прежнему... Рейтинг компании по-прежнему... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70800,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1937,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Чистая прибыль американской Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале сократилась на 15% и составила $5,86 млрд, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с $6,91 млрд, или $1,58 на акцию, за аналогичный период 2019... читать дальше

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Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов. Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности... Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности... читать дальше

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В Госдуму внесен законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года, следует из электронной базы данных парламента. Документ внесен группой депутатов и... Документ внесен группой депутатов и... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились в четверг, несмотря на оптимизм после инаугурации Джо Байдена, который стал 46-м президентом США. Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на... Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 88,9677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,06 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,13 пункта (1,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3422,67 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-15-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8%... Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8%...

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Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12%... Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12%... читать дальше

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"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 1,53% годовых, говорится в сообщениях компании. Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних выпусков... Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних выпусков... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,97% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R на 599,466 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 6,47% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R на сумму 129,362 млн рублей (номинальный объем... читать дальше

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