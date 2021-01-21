Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,2084 руб.

21 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2084 руб.

Минимальный курс евро составил 88,82 руб., максимальный - 89,8025 руб. Было заключено 4267 сделок. Объем торгов составил 17272,61 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,63 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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