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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 73,3694 руб.
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Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Бюджет России в 2020 году исполнен с дефицитом 3,8% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2020 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы составили 18,723 трлн рублей, или 90,9% к общему утвержденному объему на год, расходы...
 
Обязанности банков по представлению информации налоговикам будут расширены
Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП...
 
Транспортный налог на экологичные авто могут отменить или снизить
Минэкономразвития РФ изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал "Известиям" представитель министерства. Такая мера - вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и...
 
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21 января 2021 года 13:28

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 73,3694 руб.

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21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
21 января 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 21 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,13 пункта (1,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3422,67 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:53
АФК "Система" установила ставку 7-15-го купонов бондов 001Р-07 на уровне 6,90%
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-15-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8%...
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21 января 2021 года 19:50
Сбербанк установил ставку 1-го купона субордов объемом 55 млрд руб. на уровне 7%
Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12%...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:47
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов бондов USD-11 - USD-14 на уровне 1,53%
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 1,53% годовых, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних выпусков...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:46
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 728,828 млн рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,97% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R на 599,466 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 6,47% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R на сумму 129,362 млн рублей (номинальный объем...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 января снизилась на 1,10% и составила 54011,509 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54011,509 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 598,388 млрд руб., или на...
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21 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,62 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,62 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,3668 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3668 руб.

Минимальный курс евро составил 88,8375 руб.,...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3795 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3795 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный -...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:00
Недельный рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,2% - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 января 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,4%

С начала года цены на бензин повысились на 0,6%.

По данным...    читать дальше
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21 января 2021 года 18:58
Рынок российских акций снизился на 1,3-1,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижающейся нефти и выросших геополитических рисков после состоявшейся накануне инаугурации президента США Джо Байдена.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повысились вслед...    читать дальше
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21 января 2021 года 18:44
Сбербанк видит спрос на ипотеку не только на новостройки, но и на жилье на вторичном рынке
Сбербанк России видит спрос на ипотечные кредиты не только на новостройки в рамках льготной программы, но и на жилье на вторичном рынке, сообщил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев журналистам на площадке семинара "Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой...    читать дальше
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21 января 2021 года 18:36
Квартальная прибыль страховщика Travelers выросла в полтора раза
Чистая прибыль американской Travelers Companies Inc., одного из крупнейших игроков в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая, в четвертом квартале выросла в 1,5 раза и составила $1,31 млрд, или $5,1 в расчете на акцию, по сравнению с $873 млн, или $3,35 на акцию,...    читать дальше
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21 января 2021 года 18:19
Фондовая Америка торгуется разнонаправленно
Американские фондовые индексы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в начале торгов в четверг на фоне приостановки ралли на рынке, которое днем ранее подтолкнуло индикаторы к рекордным максимумам.

Внимание трейдеров направлено на действия Джо Байдена,...    читать дальше
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21 января 2021 года 17:56
Пандемия подрывает экономическую активность еврозоны - Лагард
Возобновление роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по...    читать дальше
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21 января 2021 года 17:44
Экспорт кондитерских изделий из России вырос в 2020 году на 11%
Россия в 2020 году экспортировала 656 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 11% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт вырос на 3,6%, до более $1,3 млрд, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, уточняя, что эти данные не учитывают поставки в ЕАЭС за...    читать дальше
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