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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,6 млрд руб.
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21 января 2021 года 10:11
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,6 млрд руб.
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21 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 января по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 632,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.21 января 2021 года 12:32
Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил сегодня, что Минтруд к началу февраля представит возможные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. "Я подтверждаю, что правительство РФ в лице в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов власти... читать дальше
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Чистый убыток американской алюминиевой компании Alcoa Corp. в четвертом квартале 2020 года упал в 76 раз и составил $4 млн, или 2 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $303 млн, или $1,63 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель сократился на... читать дальше
.21 января 2021 года 12:11
Количество официально зарегистрированных в РФ безработных за пять дней снизилось на 100 тыс. человек и составляет 2,6 млн человек против 2,7 млн в середине месяца. "На 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек", - сообщил... читать дальше
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Добыча алмазов "АЛРОСА" в 2020 году снизилась на 22% и составила 30 млн карат по сравнению с 38,5 млн карат в 2019 году, сообщила компания. Объем добычи алмазов в 4-м квартале 2020 года снизился на 23% к предыдущему кварталу, составив 7,1 млн карат. Сокращение связано... читать дальше
.21 января 2021 года 12:00
ВТБ разместит 21 января однодневные бонды серии КС-3-581 на 50 млрд руб. по цене 99,9896% от номинала
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-581 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные... читать дальше
.21 января 2021 года 11:53
Роснедра по итогам 2020 года обеспечили доходы бюджета РФ на сумму 49,2 млрд рублей. Это на 44% выше плана-прогноза на минувший год, который был в размере 34 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды. План доходов бюджета со стороны Роснедр на 2021... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск подрос на 1,45 коп. и составил 73,3695 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше
.21 января 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 21 января составил 73,3695 руб.
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Пандемия нанесла огромный урон ломбардам в России, заявил сегодня президент некоммерческого партнерства "Лига Ломбардов" (Москва) Михаил Унксов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. "По нашим данным, с рынка ушло порядка 15% ломбардов. Часть из них "перекрасились" в... читать дальше
.21 января 2021 года 11:18
В январе 2021 года индекс доверия предпринимателей к экономике Франции вырос до 98 пунктов с 94 пунктов в декабре свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Значение показателя за декбрь было пересмотрено с 93 до 94 пунктов. Аналитики прогнозировали, что индекс... читать дальше
.21 января 2021 года 11:07
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 877 случаев, умерли за сутки 612 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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