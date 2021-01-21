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Бюджет России в 2020 году исполнен с дефицитом 3,8% ВВП Федеральный бюджет РФ в 2020 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы составили 18,723 трлн рублей, или 90,9% к общему утвержденному объему на год, расходы - 22,82 трлн рублей... Доходы составили 18,723 трлн рублей, или 90,9% к общему утвержденному объему на год, расходы - 22,82 трлн рублей... читать дальше

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Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщил сегодня, что Минтруд к началу февраля представит возможные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. "Я подтверждаю, что правительство РФ в лице в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов власти... "Я подтверждаю, что правительство РФ в лице в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов власти... читать дальше

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Чистый убыток американской алюминиевой компании Alcoa Corp. в четвертом квартале 2020 года упал в 76 раз и составил $4 млн, или 2 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $303 млн, или $1,63 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель сократился на... Показатель сократился на... читать дальше

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Количество официально зарегистрированных в РФ безработных за пять дней снизилось на 100 тыс. человек и составляет 2,6 млн человек против 2,7 млн в середине месяца. "На 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек", - сообщил... "На 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек", - сообщил... читать дальше

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Добыча алмазов "АЛРОСА" в 2020 году снизилась на 22% и составила 30 млн карат по сравнению с 38,5 млн карат в 2019 году, сообщила компания. Объем добычи алмазов в 4-м квартале 2020 года снизился на 23% к предыдущему кварталу, составив 7,1 млн карат. Сокращение связано... Объем добычи алмазов в 4-м квартале 2020 года снизился на 23% к предыдущему кварталу, составив 7,1 млн карат. Сокращение связано... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-581 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,8% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Роснедра по итогам 2020 года обеспечили доходы бюджета РФ на сумму 49,2 млрд рублей. Это на 44% выше плана-прогноза на минувший год, который был в размере 34 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды. План доходов бюджета со стороны Роснедр на 2021... План доходов бюджета со стороны Роснедр на 2021... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск подрос на 1,45 коп. и составил 73,3695 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,3695 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 16 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,35 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3301 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3301 руб., максимальный -... читать дальше

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Пандемия нанесла огромный урон ломбардам в России, заявил сегодня президент некоммерческого партнерства "Лига Ломбардов" (Москва) Михаил Унксов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. "По нашим данным, с рынка ушло порядка 15% ломбардов. Часть из них "перекрасились" в... "По нашим данным, с рынка ушло порядка 15% ломбардов. Часть из них "перекрасились" в... читать дальше

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В январе 2021 года индекс доверия предпринимателей к экономике Франции вырос до 98 пунктов с 94 пунктов в декабре свидетельствуют данные национального статуправления Insee. Значение показателя за декбрь было пересмотрено с 93 до 94 пунктов. Аналитики прогнозировали, что индекс... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 877 случаев, умерли за сутки 612 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Новый американский президент Джо Байден в среду подписал указ, который позволяет начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату. Этот указ Байден подписал вскоре после приезда в Белый дом, отмечают западные СМИ. Таким образом, решение вернуть США в... Таким образом, решение вернуть США в... читать дальше

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"Северсталь" в 4-м квартале 2020 года сократила выплавку стали на 4% - до 2,767 млн тонн по сравнению с 2,890 млн тонн в 3-м квартале, сообщила компания. Производство стали сократилось из-за краткосрочных ремонтных работ на конвертере #2. Всего за 2020 год "Северсталь"... Всего за 2020 год "Северсталь"... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2901... читать дальше

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