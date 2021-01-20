.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4647 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Утверждены ключевые показатели эффективности для институтов развития
В Белом доме одобрили ключевые показатели эффективности (KPI) для ряда институтов развития. В их числе ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), "Сколково" и Государственная транспортная лизинговая компания...
 
Правительство еще раз обдумает размер поддержки зеленой энергетики
Правительство отправило на доработку предложения Минэнерго по сокращению объемов новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы до 306 млрд руб. Вице-премьер Александр Новак дал ведомствам десять дней, чтобы снова пересчитать объем финансирования и...
 
Утильсбор на легковые машины предлагают повысить на 25%
Минпромторг РФ разработал проект постановления правительства, предполагающий индексацию базовых ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и прицепы на 25%, следует из материалов, опубликованных на портале regulation.gov.ru. Проект...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 января 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4647 руб.

 0  
20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,21 руб., максимальный - 73,6875 руб. К этому времени было заключено 44873 сделки. Объем торгов составил 160783,79 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4175 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 января 2021 года 20:14
Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций с 50 до 70 млрд руб
Сбербанк (MOEX: SBER) увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R с 50 млрд до 70 млрд рублей, следует из опубликованных изменений в эмиссионной документации выпуска.

Как сообщалось, Сбербанк с 11 по 21 января принимает заявки...    читать дальше
.
20 января 2021 года 20:14
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 января растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,57 пункта (0,685%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3466,8 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
.
20 января 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 января выросла на 0,09% и составила 54609,897 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54609,897 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,732 млрд руб., или на...
.
20 января 2021 года 19:39
Ставка 31-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 5,91%
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 31-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5,91% годовых, говорится в сообщениях компании.

"ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на...    читать дальше
.
20 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4647 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4647 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
20 января 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3602 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3602 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный -...    читать дальше
.
20 января 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,0547 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0547 руб.

Минимальный курс евро составил 88,82 руб.,...    читать дальше
.
20 января 2021 года 19:00
Инфляция в России за период с 12 по 18 января составила 0,2% - Росстат
Потребительские цены в РФ за период января 2021 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За период с 1 по 11 января т.г. инфляция составила 0,4%.

С начала года инфляция составила 0,6%.

В 2020 году в целом за январь...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС - на 1,1%
Российский рынок акций, открывшийся на позитиве, завершил среду уверенным ростом.

Фондовые рынки Европы весь день торговались в основном на повышательном тренде в преддверии инаугурации Байдена.

Азиатские фондовые индексы завершили день на позитивной ноте,...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:45
Россия с 1 августа по 27 декабря 2020 г. снизила экспорт сахара на 54%
Россия с 1 августа по 27 декабря 2020 года экспортировала 210,5 тыс. тонн сахара (включая сахар-сырец), что на 54,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Эти данные не учитывают поставки в страны ЕАЭС за...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:35
"ТрансФин-М" выставил очередные оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02
ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 1 февраля 2021 года до 17:30 МСК 5 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:35
За год сборы по агрострахованию с господдержкой выросли на 47% - НСА
Объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков на условиях господдержки в 2020 году вырос на 47%, премии по таким договорам достигли 6,6 млрд рублей, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).

В 2019 году объем агрострахования с...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:24
Квартальная чистая прибыль BNY Mellon сократилась почти в 2 раза
По итогам 4-го квартала чистая прибыль крупнейшего в мире банка-кастодиана - Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) - упала почти в 2 раза - до $702 млн с $1,39 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,79 с $1,52.

Как...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:15
За год автомобили Renault в России подорожали в среднем на 10%, и рост цен продолжится
В прошлом году автомобили французского бренда Renault в РФ прибавили в цене в среднем около 10%, постепенное повышение цен будет продолжаться, сообщил в среду журналистам гендиректор ЗАО "Рено Россия" Ян Птачек.

Отвечая на вопрос о том, насколько дороже в среднем стали...    читать дальше
.
20 января 2021 года 18:06
Американский рынок акций растет перед инаугурацией Байдена
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду, трейдеры оценивают новую порцию корпоративной отчетности и ждут инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск вырос на 84,92 пункта (0,27%) и составил...    читать дальше
.
20 января 2021 года 17:48
EBay рассматривает возможность продажи южнокорейского бизнеса
Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. рассматривает возможность продажи подразделения в Южной Корее.

Как говорится в сообщении компании, она "начала процесс изучения, анализа и оценки ряда стратегических альтернатив для корейского бизнеса".

EBay не...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.