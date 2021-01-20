Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3602 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3602 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,3904 руб. Было заключено 235 сделок. Объем торгов составил 222,06 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3694 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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