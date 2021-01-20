ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 января в размере 73,355 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 января, составляет 73,355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,93 коп.

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Сбербанк (MOEX: SBER) увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R с 50 млрд до 70 млрд рублей, следует из опубликованных изменений в эмиссионной документации выпуска. Как сообщалось, Сбербанк с 11 по 21 января принимает заявки... Как сообщалось, Сбербанк с 11 по 21 января принимает заявки... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,57 пункта (0,685%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3466,8 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54609,897 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,732 млрд руб., или на...

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 31-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5,91% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на... "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4647 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3602 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0547 руб. Минимальный курс евро составил 88,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,82 руб.,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период января 2021 г. повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 1 по 11 января т.г. инфляция составила 0,4%. За период с 1 по 11 января т.г. инфляция составила 0,4%. С начала года инфляция составила 0,6%. С начала года инфляция составила 0,6%. В 2020 году в целом за январь... В 2020 году в целом за январь... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся на позитиве, завершил среду уверенным ростом. Фондовые рынки Европы весь день торговались в основном на повышательном тренде в преддверии инаугурации Байдена. Фондовые рынки Европы весь день торговались в основном на повышательном тренде в преддверии инаугурации Байдена. Азиатские фондовые индексы завершили день на позитивной ноте,... Азиатские фондовые индексы завершили день на позитивной ноте,... читать дальше

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Россия с 1 августа по 27 декабря 2020 года экспортировала 210,5 тыс. тонн сахара (включая сахар-сырец), что на 54,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Эти данные не учитывают поставки в страны ЕАЭС за... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02, говорится в сообщениях компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 1 февраля 2021 года до 17:30 МСК 5 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии... Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 1 февраля 2021 года до 17:30 МСК 5 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии... читать дальше

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Объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков на условиях господдержки в 2020 году вырос на 47%, премии по таким договорам достигли 6,6 млрд рублей, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). В 2019 году объем агрострахования с... В 2019 году объем агрострахования с... читать дальше

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По итогам 4-го квартала чистая прибыль крупнейшего в мире банка-кастодиана - Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) - упала почти в 2 раза - до $702 млн с $1,39 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,79 с $1,52. Как... Как... читать дальше

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В прошлом году автомобили французского бренда Renault в РФ прибавили в цене в среднем около 10%, постепенное повышение цен будет продолжаться, сообщил в среду журналистам гендиректор ЗАО "Рено Россия" Ян Птачек. Отвечая на вопрос о том, насколько дороже в среднем стали... Отвечая на вопрос о том, насколько дороже в среднем стали... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду, трейдеры оценивают новую порцию корпоративной отчетности и ждут инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск вырос на 84,92 пункта (0,27%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск вырос на 84,92 пункта (0,27%) и составил... читать дальше

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Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. рассматривает возможность продажи подразделения в Южной Корее. Как говорится в сообщении компании, она "начала процесс изучения, анализа и оценки ряда стратегических альтернатив для корейского бизнеса". Как говорится в сообщении компании, она "начала процесс изучения, анализа и оценки ряда стратегических альтернатив для корейского бизнеса". EBay не... EBay не... читать дальше

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