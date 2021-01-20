Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3521 руб.

20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3521 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3201 руб., максимальный - 11,6743 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 610,64 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,346 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.