Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3795 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3795 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный - 11,4079 руб. Было заключено 244 сделки. Объем торгов составил 313,51 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,38 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.