Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,7493 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7493 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5875 руб., максимальный - 74,055 руб. Было заключено 14352 сделки. Объем торгов составил 44843,5 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,835 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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