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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 января в размере 73,7243 руб.
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19 января 2021 года 12:36

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 января в размере 73,7243 руб.

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19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 73,7243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,92 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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19 января 2021 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный -...    читать дальше
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19 января 2021 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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В США биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика...    читать дальше
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Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская...    читать дальше
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Ставка купона установлена в размере 4,16% годовых.

Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90 дней, однако...    читать дальше
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