Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3667 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3667 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный - 11,4479 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 206,33 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3458 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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