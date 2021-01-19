Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -32,1 млрд руб.

19 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 января по данным на начало операционного дня снизилось до -32,1 млрд руб.

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 16,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-389R на 419,949 млн рублей, 2,76% выпуска ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-390R на 41,442 млн рублей, 10,98% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-391R на 274,584 млн рублей, 2,67%... читать дальше

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области и ее облигаций на уровне "A+(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Свердловской области обусловлен сильным экономическим профилем региона, стабильными показателями... "Кредитный рейтинг Свердловской области обусловлен сильным экономическим профилем региона, стабильными показателями... читать дальше

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сбанк (MOEX: ROSB) готовит программу облигаций серии 003Р объемом 60 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 20 лет. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 20 лет. Помимо готовящейся программы... Помимо готовящейся программы... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,69 пункта (0,826%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3443,23 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54563,165 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 213,755 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 369 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4089 руб. Минимальный курс евро составил 89,065 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,065 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7701 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил торги в красной зоне вопреки позитивным внешним сигналам и дорожающей нефти. В США биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В США биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 4-м квартале 2020 г. по сравнению с 3-м кварталом 2020 г. снизился на 4 процентных пунктов (п.п.) и составил мину 26%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока 2", сообщает Минфин США. Также в список SDN OFAC попал владелец... Также в список SDN OFAC попал владелец... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне надежд на принятие новых экономических стимулов в США и ослаблении доллара. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций сегодня подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению... читать дальше

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Группа компаний DME Limited, управляющая аэропортом "Домодедово", за 9 месяцев 2020 года получила 10,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 7,8 млрд руб. прибыли за тот же период предыдущего года, следует из опубликованной отчетности. Выручка упала на 45%, до 15,5... Выручка упала на 45%, до 15,5... читать дальше

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Нерезиденты в декабре 2020 года наращивали свои вложения в ОФЗ: за месяц они выросли на 25,8 млрд рублей, говорится в комментарии Банка России по ликвидности. Аналитики ЦБ РФ напоминают, что в декабре Минфин России сократил эмиссионную активность, так как план... Аналитики ЦБ РФ напоминают, что в декабре Минфин России сократил эмиссионную активность, так как план... читать дальше

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Б разместил 15% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К285 на 3 млрд рублей номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,16% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,16% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90 дней, однако... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 90 дней, однако... читать дальше

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