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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -32,1 млрд руб.
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19 января 2021 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -32,1 млрд руб.
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19 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 января по данным на начало операционного дня снизилось до -32,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 102,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.19 января 2021 года 20:20
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3795 руб. Минимальный курс юаня составил 11,34 руб., максимальный -... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7701 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил торги в красной зоне вопреки позитивным внешним сигналам и дорожающей нефти. В США биржи в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика... читать дальше
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США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве "Северного потока 2", сообщает Минфин США. Также в список SDN OFAC попал владелец... читать дальше
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Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне надежд на принятие новых экономических стимулов в США и ослаблении доллара. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше
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