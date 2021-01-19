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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,3304 руб.
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19 января 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,3304 руб.
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19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 89,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,58 коп.
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19 января 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 89,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,58 коп.
.19 января 2021 года 08:01
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Изменение потребительских цен в... читать дальше
.18 января 2021 года 20:14
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,97 пункта (0,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3471,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше
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Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 января снизилась на 0,85% и составила 54347,421 млрд руб.
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4592 руб. Минимальный курс евро составил 89 руб.,... читать дальше
.18 января 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,1161 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1161 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.18 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3994 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3671 руб., максимальный -... читать дальше
.18 января 2021 года 19:04
Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект об упрощенном налоговом вычете по НДФЛ для ряда расходов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который прописывает процедуру упрощенного получения налогового вычета при расходах на приобретение жилья, погашении процентов по кредитам, полученным на приобретение жилья, а также по... читать дальше
.18 января 2021 года 18:58
Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник в зеленой. Фондовые рынки Европы демонстрировали то понижательный, то повышательный тренд. Фондовая Азия закрылась в минусе, биржи Шанхая и Гонконга выросли на позитивных... читать дальше
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Б разместил 4,1% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К277 на 820 млн рублей номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,01% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 29 дней,... читать дальше
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Госдуме рекомендовано принять в первом чтении законопроект, уточняющий получение субсидий из бюджета в рамках СЗПК
Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который уточняет порядок получения компаниями субсидий из бюджета в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ, который готовил Минфин, был внесен в парламент... читать дальше
.18 января 2021 года 18:21
Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" транссибирские роялти, в 2020 году упало к уровню 2019 года на 45% - до 167,858 тыс., следует из статистики Росавиации. В целом на международных воздушных линиях, которые... читать дальше
.18 января 2021 года 18:14
В январе цены на жилье в Великобритании снизились на фоне стремления продавцов продать недвижимость до завершения периода налоговых льгот, свидетельствуют данные риэлторского портала Rightmove. Средняя начальная цена, которую запрашивают желающие продать жилье,... читать дальше
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