ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,9735 руб.

19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 73,9735 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,82 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 89,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,58 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 73,9735 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,82 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,97 пункта (0,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3471,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54347,421 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 464,320 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4592 руб. Минимальный курс евро составил 89 руб.,... Минимальный курс евро составил 89 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1161 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3994 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3671 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3671 руб., максимальный -... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который прописывает процедуру упрощенного получения налогового вычета при расходах на приобретение жилья, погашении процентов по кредитам, полученным на приобретение жилья, а также по... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник в зеленой. Фондовые рынки Европы демонстрировали то понижательный, то повышательный тренд. Фондовые рынки Европы демонстрировали то понижательный, то повышательный тренд. Фондовая Азия закрылась в минусе, биржи Шанхая и Гонконга выросли на позитивных... Фондовая Азия закрылась в минусе, биржи Шанхая и Гонконга выросли на позитивных... читать дальше

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Б разместил 4,1% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К277 на 820 млн рублей номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купона установлена в размере 4,01% годовых. Ставка купона установлена в размере 4,01% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 29 дней,... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет 29 дней,... читать дальше

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Предложение пшеницы на внутреннем рынке РФ из-за планов по ограничению ее экспорта увеличится, внутренние цены существенно снизятся, прогнозируют эксперты "СовЭкона". На этом фоне производители зерна уже начали подсчитывать свои потери. На заседании в пятницу... На заседании в пятницу... читать дальше

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Шведская компания Auriant Mining, добывающая золото в РФ, в 2020 году увеличила производство золота на 40% - до 31 тыс. унций. Как сообщила компания, установка CIL на Тардане (Тува), запущенная в ноябре 2019 года, принесла 30,6 тыс. унций. Операции кучного выщелачивания... Как сообщила компания, установка CIL на Тардане (Тува), запущенная в ноябре 2019 года, принесла 30,6 тыс. унций. Операции кучного выщелачивания... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который уточняет порядок получения компаниями субсидий из бюджета в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ, который готовил Минфин, был внесен в парламент... читать дальше

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Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" транссибирские роялти, в 2020 году упало к уровню 2019 года на 45% - до 167,858 тыс., следует из статистики Росавиации. В целом на международных воздушных линиях, которые... В целом на международных воздушных линиях, которые... читать дальше

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В январе цены на жилье в Великобритании снизились на фоне стремления продавцов продать недвижимость до завершения периода налоговых льгот, свидетельствуют данные риэлторского портала Rightmove. Средняя начальная цена, которую запрашивают желающие продать жилье,... Средняя начальная цена, которую запрашивают желающие продать жилье,... читать дальше

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