Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4299 руб.

18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4299 руб.

Минимальный курс евро составил 89,125 руб., максимальный - 89,6625 руб. Было заключено 3775 сделок. Объем торгов составил 12874,77 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,5825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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