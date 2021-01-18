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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 19 января в размере 89,3304 руб.
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18 января 2021 года 12:40
ЦБ РФ установил курс евро с 19 января в размере 89,3304 руб.
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18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 89,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,58 коп. Это автоматическое сообщение.
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18 января 2021 года 16:10
По итогам 2020 года поставки мобильных телефонов в Китае упали на 20,8% - до 308 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. На китайские бренды пришлось 87,5% общего объема... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,47/75,08 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,47/75,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 115 коп., Cредний курс продажи...
.18 января 2021 года 16:01
Американская Tesla Inc. в понедельник поставила покупателям первые электрические кроссоверы Model Y, выпущенные на заводе компании в Шанхае, сообщает The Wall Street Journal. Газета ссылается на одного из покупателей, который присутствовал на церемонии начала поставок в... читать дальше
.18 января 2021 года 15:52
В 2020 году спад нефтяного ВВП Азербайджана составил 7%, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. Спад ВВП Азербайджана в прошлом году составил 4,3%, в частности спад в ненефтяном секторе в отчетном году составил 2,6%. По данным статистики, 33,7% ВВП... читать дальше
.18 января 2021 года 15:43
В этом году потери британских экспортеров из-за Brexit могут достигнуть 25 млрд фунтов стерлингов, экспортеры из стран ЕС, в свою очередь, могут потерять 10 млрд евро во второй половине этого года. Такой прогноз приводит международная страховая компания Euler Hermes на основании... читать дальше
.18 января 2021 года 15:33
Экспорт черных металлов из РФ в ноябре 2020 года упал по сравнению с октябрем на 21,1% - до 2,4 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении этот показатель сократился на 14,6%. В январе-ноябре падение экспорта...
.18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб.
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,41 млн
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,41 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.18 января 2021 года 15:24
Инициатива части нефтегазовых компаний по созданию в России собственного органа добровольной сертификации получила поддержку Кремля. Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 1 декабря 2020 года совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической... читать дальше
.18 января 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4299 руб. Минимальный курс евро составил 89,125 руб., максимальный -... читать дальше
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.18 января 2021 года 15:05
Россия в 2020 году произвела 82,1 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,9% меньше показателя 2019 года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. В декабре по сравнению... читать дальше
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Американская нефтекомпания ConocoPhillips завершила сделку покупки конкурирующей Concho Resources Inc. объемом $9,7 млрд, в результате которой был создан крупнейший в США независимый производитель нефти и газа с добычей порядка 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.... читать дальше
.18 января 2021 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,93 пункта (0,52%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3468,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3473,69 (+0,66%) пункта, минимальное... читать дальше
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