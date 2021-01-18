Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3952 руб.

18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 116 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3952 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,374 руб., максимальный - 11,6669 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 132,45 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3999 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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