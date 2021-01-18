18 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2020
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2020
Это автоматическое сообщение.
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18 января 2021 года 16:10
По итогам 2020 года поставки мобильных телефонов в Китае упали на 20,8% - до 308 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.
На китайские бренды пришлось 87,5% общего объема... читать дальше
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18 января 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,47/75,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 115 коп., Cредний курс продажи...
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18 января 2021 года 16:01
Американская Tesla Inc. в понедельник поставила покупателям первые электрические кроссоверы Model Y, выпущенные на заводе компании в Шанхае, сообщает The Wall Street Journal.
Газета ссылается на одного из покупателей, который присутствовал на церемонии начала поставок в... читать дальше
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18 января 2021 года 15:52
В 2020 году спад нефтяного ВВП Азербайджана составил 7%, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике.
Спад ВВП Азербайджана в прошлом году составил 4,3%, в частности спад в ненефтяном секторе в отчетном году составил 2,6%.
По данным статистики, 33,7% ВВП... читать дальше
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18 января 2021 года 15:43
В этом году потери британских экспортеров из-за Brexit могут достигнуть 25 млрд фунтов стерлингов, экспортеры из стран ЕС, в свою очередь, могут потерять 10 млрд евро во второй половине этого года. Такой прогноз приводит международная страховая компания Euler Hermes на основании... читать дальше
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18 января 2021 года 15:33
Экспорт черных металлов из РФ в ноябре 2020 года упал по сравнению с октябрем на 21,1% - до 2,4 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
В стоимостном выражении этот показатель сократился на 14,6%.
В январе-ноябре падение экспорта...
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18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2635,40 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60294,88 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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18 января 2021 года 15:30
Во вторник, 19 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,41 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 января 2021 года 15:24
Инициатива части нефтегазовых компаний по созданию в России собственного органа добровольной сертификации получила поддержку Кремля.
Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 1 декабря 2020 года совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической... читать дальше
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18 января 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4299 руб.
Минимальный курс евро составил 89,125 руб., максимальный -... читать дальше
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18 января 2021 года 15:06
ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4361,69 (-21,8) руб./грамм; на серебро - 60,04 (+0,34) руб./грамм; на платину - 2566,19 (-22,98) руб./грамм; на палладий - 5650,84 (-5,13) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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18 января 2021 года 15:05
Россия в 2020 году произвела 82,1 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,9% меньше показателя 2019 года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.
В декабре по сравнению... читать дальше
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18 января 2021 года 14:47
Американская нефтекомпания ConocoPhillips завершила сделку покупки конкурирующей Concho Resources Inc. объемом $9,7 млрд, в результате которой был создан крупнейший в США независимый производитель нефти и газа с добычей порядка 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.... читать дальше
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18 января 2021 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,93 пункта (0,52%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3468,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3473,69 (+0,66%) пункта, минимальное... читать дальше
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18 января 2021 года 14:35
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по нефтегазохимии поручил правительству до 30 июня 2021 года рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность применения инвестиционного коэффициента,... читать дальше
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