ЦБ РФ установил курс доллара США а сегодня в размере 73,5453 руб., курс евро - 89,2546 руб.

По итогам 2020 года поставки мобильных телефонов в Китае упали на 20,8% - до 308 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,47/75,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 115 коп., Cредний курс продажи...

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Американская Tesla Inc. в понедельник поставила покупателям первые электрические кроссоверы Model Y, выпущенные на заводе компании в Шанхае, сообщает The Wall Street Journal.

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Спад ВВП Азербайджана в прошлом году составил 4,3%, в частности спад в ненефтяном секторе в отчетном году составил 2,6%.

В 2020 году спад нефтяного ВВП Азербайджана составил 7%, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике.

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Экспорт черных металлов из РФ в ноябре 2020 года упал по сравнению с октябрем на 21,1% - до 2,4 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В стоимостном выражении этот показатель сократился на 14,6%.

В январе-ноябре падение экспорта...