Газокомпрессорная станция (ГКС) стоимостью $78 млн и годовой мощностью 30 млрд кубометров газа введена в строй на месторождении "Малай" на востоке Туркменистана, откуда природный газ поставляется в экспортный газопровод Центральная Азия - Китай, сообщает газета "Нейтральный... читать дальше

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Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщает оперштаб. "Принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе, - сообщили журналистам в оперативном штабе... читать дальше

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Во многих городах мира на протяжении всего этого года отменялись концерты и выставки, пустовали музеи и кинотеатры. Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по креативной индустрии, в которой во всем мире занято более 30 миллионов человек, в основном молодежь, говорится в... читать дальше

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Новым председателем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС) избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, которого поддерживает сама Меркель, свидетельствуют результаты голосования на цифровом съезде... читать дальше

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Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов, следует из постановления, подписанного председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. "Решение позволит ввести в эксплуатацию новые... "Решение позволит ввести в эксплуатацию новые... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп за несколько дней до того, как покинет пост главы государства, поручил правительственным ведомствам изучить возможность минимизации закупок китайских товаров и услуг, чтобы снизить риски шпионажа. Советник президента по национальной... Советник президента по национальной... читать дальше

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США ввели санкции в отношении семи юридических и двух физических лиц за сотрудничество с "Судоходными линиями Исламской Республики Иран" (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL), в основном они связаны с поставками в Иран и вывозом из него различных видов стали. "Мы... читать дальше

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Европейский союз попросил Всемирную торговую организацию (ВТО) создать экспертную группу для снятия незаконных экспортных ограничений Индонезии на сырье, необходимое для производства нержавеющей стали. "ЕС после неоднократных попыток решить этот вопрос напрямую с Индонезией... читать дальше

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Государственный академический Большой театр (ГАБТ) из-за пандемии коронавируса в 2020 году недосчитался 1,3 млрд рублей от нереализованных билетов, об окончательной сумме потерь за 2020 год можно будет говорить позже, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 092 случая, умерли за сутки 590 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы достигло 93 млн 844 тыс. 190 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до... Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до... читать дальше

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Максимизация прибыли, том числе для извлечения государством дивидендов, не должна быть основной целью деятельности ОАО "Российские железные дороги": компания должна работать на удовлетворение потребностей экономики страны, уверены в министерстве экономического развития... читать дальше

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Фьючерсы на пшеницу поднимались в ходе торгов в пятницу выше $6,8 за бушель (0,04 тонны) - до уровня, который в последний раз был зафиксирован в мае 2014 года, пишет Trading Economics. Рост фьючерсов связан с новостью о том, что российская подкомиссия по... Рост фьючерсов связан с новостью о том, что российская подкомиссия по... читать дальше

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Минсельхоз РФ утвердил план льготного кредитования на очередной финансовый год. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2021 году общий объем субсидий составляет 80,2 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд рублей - на выдачу новых кредитов. На льготное краткосрочное... Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2021 году общий объем субсидий составляет 80,2 млрд рублей, в том числе 15,5 млрд рублей - на выдачу новых кредитов. На льготное краткосрочное... читать дальше

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Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в 2020 году составило 214,6 тыс., что на 23,7% меньше, чем в 2019 году (281,1 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В то же время количество... В то же время количество... читать дальше

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