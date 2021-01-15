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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,1143 руб.
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15 января 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,1143 руб.

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15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1143 руб.

Минимальный курс евро составил 88,9025 руб., максимальный - 89,425 руб. К этому времени было заключено 7476 сделок. Объем торгов составил 37674,51 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,11 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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