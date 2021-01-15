Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4577 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4577 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,2275 руб., максимальный - 73,6825 руб. Было заключено 17968 сделок. Объем торгов составил 68023,14 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,595 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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