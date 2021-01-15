15 января 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.01 по 24.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|18.01.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2020
|18.01.2021
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2020
|19.01.2021
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2020
|19.01.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2020
|19.01.2021
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Ноябрь 2020
|19.01.2021
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2020
|19.01.2021
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2020
|19.01.2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Январь 2021
|19.01.2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Январь 2021
|19.01.2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2020
|19.01.2021
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2020
|20.01.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2020
|20.01.2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2020
|20.01.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Ноябрь 2020
|20.01.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2020
|20.01.2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2020
|20.01.2021
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Январь 2021
|21.01.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2020
|21.01.2021
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2021
|21.01.2021
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Январь 2021
|21.01.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 января
|21.01.2021
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2021
|21.01.2021
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2020
|21.01.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 декабря по 02 января
|21.01.2021
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2021
|22.01.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2021
|22.01.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Декабрь 2020
|22.01.2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Ноябрь 2020
|22.01.2021
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2020
|22.01.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 января
Это автоматическое сообщение.
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